Зеленский придет на фракцию "Слуги народа" после провала голосований в Раде

Президент Владимир Зеленский примет участие в заседании фракции "Слуга народа". Оно состоится вечером в среду, 4 сентября.
Об этом сообщили РБК-Украина собственные источники.
По данным источника, визит Зеленского будет посвящен кадровым вопросам в Кабинете министров. В частности потому, что сегодня Верховная Рада провалила уже несколько важных голосований по увольнению министров.
Накануне ряд министров подали заявления на увольнение. Сегодня Верховная Рада Украины уволила Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей, Дениса Малюську из Минюста, Ольгу Стефанишину с должности вице-премьера по евроинтеграции и Руслана Стрельца с должности главы министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.
Однако не была поддержана отставка Ирины Верещук с должности министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Виталия Коваля из Фонда госимущества. Собеседник РБК-Украина в "Слуге народа" рассказал, почему Рада провалила увольнение Верещук и Коваля.
Кроме этого увольнения ожидает и глава МИД Дмитрий Кулеба, который сегодня написал заявление об отставке.
Источники РБК-Украина отмечают, что Кулеба может возглавить одно из важных посольств. Речь идет о назначении Кулебы в Брюссель - где кроме представительств Украины при ЕС и НАТО есть и посольство Украины в Бельгии и Люксембурге.
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