Зеленский придет на фракцию "Слуги народа" после провала голосований в Раде

По данным источника, визит Зеленского будет посвящен кадровым вопросам в Кабинете министров. В частности потому, что сегодня Верховная Рада провалила уже несколько важных голосований по увольнению министров.

Что этому предшествовало

Накануне ряд министров подали заявления на увольнение. Сегодня Верховная Рада Украины уволила Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей, Дениса Малюську из Минюста, Ольгу Стефанишину с должности вице-премьера по евроинтеграции и Руслана Стрельца с должности главы министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Однако не была поддержана отставка Ирины Верещук с должности министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Виталия Коваля из Фонда госимущества. Собеседник РБК-Украина в "Слуге народа" рассказал, почему Рада провалила увольнение Верещук и Коваля.

Кроме этого увольнения ожидает и глава МИД Дмитрий Кулеба, который сегодня написал заявление об отставке.

Источники РБК-Украина отмечают, что Кулеба может возглавить одно из важных посольств. Речь идет о назначении Кулебы в Брюссель - где кроме представительств Украины при ЕС и НАТО есть и посольство Украины в Бельгии и Люксембурге.

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