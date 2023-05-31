Зеленский поздравил новоизбранного президента Латвии: настоящий друг Украины

"Искренние поздравления настоящему другу Украины Эдгарсу Ринкевичсу с избранием президентом Латвийской Республики. Настроен на продолжение тесного и партнерского сотрудничества Украины и Латвии во благо наших народов, ради совместной победы ценностей свободы и демократии, мира для Украины и Европы", - написал он.

Зеленский также выразил признательность бывшему президенту Латвии.

"Выражаю искреннюю благодарность Эгилсу Левитсу за преданную поддержку Украины перед лицом полномасштабной агрессии РФ", - написал он.

Президент также отметил, что высоко ценит смелые визиты Левитса в Украину во время полномасштабной российской агрессии.

Зеленский упомянул о настойчивости усилий бывшего президента Латвии по консолидации мирового сообщества по привлечению агрессора к ответственности, а также действенной поддержке членства Украины в ЕС и НАТО.

Ринкевичс стал президентом Латвии

Сегодня депутаты Сейма Латвии избрали президентом многолетнего главу МИД Эдгара Ринкевичса , выдвинутого премьерской партией "Новое Единство".

Отметим, что Ринкевичс поддерживает Украину и выступает за введение новых санкций против России и предоставление нашему государству вооружения.

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