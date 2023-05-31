Сейм избрал президентом Латвии главу МИДа Ринкевича: что о нем известно

Депутаты Сейма Латвии избрали президентом Латвии многолетнего министра иностранных дел Эдгара Ринкевича, выдвинутого премьерской партией "Новое Единство". Он будет занимать этот пост в следующие четыре года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

В своей речи в Сейме Ринкевич сказал, что сегодня тем маленьким мальчикам и девочкам, которые только мечтают завоевать медали на чемпионате мира или стать президентом, кажется, что это, наверное, малоосуществимо. Но на самом деле - все возможно.

Биография Ринкевича

Эдгар Ринкевич родился в Юрмале в 1973 году. В 1995 году защитил степень бакалавра на Историко-философском факультете Латвийского университета. Помимо родного латышского, отлично владеет английским и русским языками, хорошо - французским.

Начинал карьеру журналистом Латвийского радио, уже тогда, в 1993-1994 годах, специализировался на теме внешней политики и международных отношений.

С 1995 года - карьера в Министерстве обороны. С 2008 по 2011 год - руководитель Канцелярии президента Валдиса Затлерса.

В 2011 году стал министром иностранных дел в правительстве Валдиса Домбровскиса ("Новое Единство"). С тех пор - бессменный глава МИД в различных правительствах.

В ноябре 2014 года Эдгар Ринкевич совершил каминг-аут и стал первым политиком в истории Латвии, открыто признавшим свою гомосексуальную ориентацию.

По итогам последних выборов в Сейм Ринкевич стал одним из самых популярных политиков страны, получив 35 072 плюсов избирателей. У премьер-министра Кришьяниса Кариньша - 35 013 плюсов.

Принято считать, что Ринкевич представляет более модернистское, либеральное крыло "Нового Единства".

Полномочия президента

Латвийская Республика является парламентским государством. Основными задачами президента является представительство Латвийской Республики на международном уровне в целях обеспечения политической стабильности в стране.

Президент имеет право законодательной инициативы, то есть он может подать в парламент проект закона. Президент имеет право созвать и проводить экстренные заседания правительства, а также просить о проведении внеочередных сессий Сейма. Он является верховным главнокомандующим вооруженными силами Латвии.