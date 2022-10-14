Зеленский присвоил звание Героя Украины командующему Воздушными силами

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил командующему Воздушными Силами ВСУ Николаю Олещуку звание Героя Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы украинского государства.
В документе отмечается, что звание Героя Украины было присвоено Олещуку за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и самоотверженное служение украинскому народу.
"Постановляю присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Олещуку Николаю Николаевичу - генерал-лейтенанту", - сказано в указе президента.
Напомним, ранее стало известно, что 26 апреля 2022 Олещук был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.
Более детально о командующем Воздушными силами ВСУ можете узнать в материале РБК-Украина.
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