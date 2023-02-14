Зеленский присвоил десятой отдельной бригаде ВСУ почетное наименование "Эдельвейс"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства .

В документе отмечается, что такое наименование было присвоено за примерное выполнение возложенных задач при защите территориальной целостности и независимости Украины личным составом бригады.

Теперь ее полное наименование - "10 горно-штурмовая бригада "Эдельвейс" сухопутных войск Вооруженных сил Украины".

Стоит заметить, что десятая отдельная бригада была сформирована еще в 2015 году. Ее бойцы выбрали себе наименование "Эдельвейс" в честь цветка. Сейчас же президент присвоил им соответствующее почетное наименование.