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Зеленский присвоил десятой отдельной бригаде ВСУ почетное наименование "Эдельвейс"

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Киев, Вторник 14 февраля 2023 21:16
Зеленский присвоил десятой отдельной бригаде ВСУ почетное наименование "Эдельвейс" Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил десятой отдельной горско-штурмовой бригаде ВСУ почетное наименование "Эдельвейс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

В документе отмечается, что такое наименование было присвоено за примерное выполнение возложенных задач при защите территориальной целостности и независимости Украины личным составом бригады.

Теперь ее полное наименование - "10 горно-штурмовая бригада "Эдельвейс" сухопутных войск Вооруженных сил Украины".

Стоит заметить, что десятая отдельная бригада была сформирована еще в 2015 году. Ее бойцы выбрали себе наименование "Эдельвейс" в честь цветка. Сейчас же президент присвоил им соответствующее почетное наименование.

Напомним, ранее в сети появилось видео, как минометчики из 10 отдельной штурмовой бригады уничтожают оккупантов.

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