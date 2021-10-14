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Зеленський присвоїв звання Героя двом загиблим захисникам України

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Київ, Четвер 14 жовтня 2021 16:20
Зеленський присвоїв звання Героя двом загиблим захисникам України Фото: Зеленський присвоїв звання Героя України двом військовим посмертно (kmu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Володимир Зеленський у День захисників і захисниць присвоїв звання Героя України двом військовим. В указах глави держави наголошується, що вони удостоєні нагороди посмертно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на укази глави держави, які опубліковані на сайті Офісу президента.

"Присвоїти звання Герой України з врученням ордена" Золота Зірка " Верхогляд Миколі Яковичу - полковник (посмертно)", - йдеться в тексті указу №535/2021.

Іншим указом, під №536/2021, президент присвоїв звання Героя України рядовому Хамраєву Рустаму Шонійзозовичу. Він також удостоєний нагороди посмертно.

У документах зазначається, що звання Героя загиблим військовим присвоєно за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті суверенітету і територіальної цілісності України.

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