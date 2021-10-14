Зеленский присвоил звание Героя двум погибшим защитникам Украины
Президент Владимир Зеленский в День защитников и защитниц присвоил звание Героя Украины двум военным. В указах главы государства отмечается, что они удостоены награды посмертно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указы главы государства, которые опубликованы на сайте Офиса президента.
"Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Верхогляд Николаю Яковичу - полковник (посмертно)", - говорится в тексте указа №535/2021.
Другим указом, под №536/2021, президент присвоил звание Героя Украины рядовому Хамраеву Рустаму Шонийзозовичу. Он также удостоен награды посмертно.
В документах отмечается, что звание Героя погибшим военным присвоено за личное мужество и героизм, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.