Зеленський присвоїв українським містам спеціальне звання Місто-герой

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Місто-герой кільком українським містам. Серед них: Харків, Чернігів, Маріуполь та інші.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.
"Наші герої - Міста-герої. Я вирішив відзначити спеціальним званням, як це вже колись було, коли перемогли іншу навалу, але схожу, дуже схожу",- сказав Зеленський.
Глава держави додав, що містами-героями стануть:
Місто-герой - найвища відзнака, якою удостоєні чотири українські міста, які прославилися героїчною обороною під час Другої світової війни. Це звання присвоєно:
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