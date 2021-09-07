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У Туреччині пройшла церемонія закладки корвета для ВМС України

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Стамбул, Вівторок 07 вересня 2021 15:47
У Туреччині пройшла церемонія закладки корвета для ВМС України Фото: у Туреччині пройшла церемонія закладки корвета для ВМС України (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Туреччині пройшла церемонія закладки корвета типу ADA для Військово-Морських сил України. У заході взяли участь представники українського Міноборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Генштабу ЗС України.

Корвет типу ADA був закладений на одному з суднобудівних заводів в Стамбулі. Будівництво бойового корабля почалося в кінці квітня 2021 року.

Однак за турецькими традиціями церемонія закладки кіля корабля проводиться тільки після будівництва частини секцій і корпусу.

Згідно з досягнутими домовленостями, корвет в 2022 році буде переправлений в Україну і в 2024 році він увійде до складу ВМС країни.

Фото: у Туреччині пройшла церемонія закладки корвета для ВМС України (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Нагадаємо, на початку липня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна до кінця 2023 року отримає власний військовий корвет. Його будівництво вже почали в Туреччині.

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