Зеленський присвоїв ім'я 36 бригаді морської піхоти

Президент України Володимир Зеленський присвоїв 36-й окремій бригаді морської піхоти почесне ім'я контр-адмірала Михайла Білинського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.

Так, Зеленський присвоїв почесне найменування 36-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відтепер 36-та бригада носитиме ім'я контр-адмірала Михайла Білинського.

"Присвоїти 36 окремій бригаді морської піхоти Командування морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України почесне найменування "імені контр-адмірала Михайла Білинського", - йдеться в указі президента.

Нагадаємо, раніше в ході заходів з нагоди початку навчань Sea Breeze 2019 в Одеській області президент Володимир Зеленський анонсував зустріч української та канадської сторін для обговорення конкретних питань співпраці у оборонній сфері. За словами Зеленського, сьогодні відбудеться зустріч міністра оборони Степана Полторака з його канадськими колегами.

Як писало РБК-Україна, сьогодні, 7 липня, Зеленський здійснить робочий візит до Одеської та Луганської областей. У Луганській області Зеленський з президентом Європейської ради Дональдом Туском планує відвідати Станицю Луганську.