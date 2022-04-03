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Зеленський нагородив загиблого фотокореспондента Левіна орденом "За мужність"

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Київ, Неділя 03 квітня 2022 12:20
Зеленський нагородив загиблого фотокореспондента Левіна орденом "За мужність" Фото: фотокореспондент Макс Левін (facebook.com-levin.maks)
Автор: Олександр Мороз

Президент України Володимир Зеленський вручив посмертну нагороду загиблому фотокореспонденту Максу Левіну. Його відзначили орденом "За мужність".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

"За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені при висвітленні російської агресії, постановляю: нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня Максима Левіна - фотокореспондента (посмертно)", - йдеться в президентському указі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що відомий фотограф і документаліст Макс Левін загинув у Київській області. Його тіло знайшли через три тижні після того, як він виїхав знімати наслідки бойових дій і з ним зник зв'язок.

За даними слідства, російські військові вбили його двома пострілами зі стрілецької зброї.

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