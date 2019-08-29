Зеленський прийшов у Раду

Президент України Володимир Зеленський прийшов на перше урочисте засідання Верховної ради. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зеленський зайняв місце в президентській ложі парламенту перед урочистим засіданням Верховної Ради дев'ятого скликання.

На урочистому засіданні також присутні президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Петро Порошенко. Крім того, в залі присутні попередні глави уряду, парламенту, а також вище керівництво України.

Спікер парламенту минулого скликання Андрій Парубій відкрив урочисте засідання Ради, на якому нові народні депутати повинні прийняти присягу.

Нагадаємо, сьогодні, 29 серпня проходить перше засідання Верховної ради дев'ятого скликання. Народні депутати повинні прийняти присягу. Крім того, планується обрання керівництва парламенту.

Народний депутат нового скликання від "Слуги народу" Руслан Стефанчук заявив, що Верховна рада 29 серпня буде працювати до завершення порядку денного. За його словами, затверджений порядок денний включає в себе близько 27 питань. Стефанчук прогнозує, що Рада сьогодні підтримає всі кадрові рішення: це прем'єр, уряд, генпрокурор, СБУ і два міністри, які призначаються президентом, а також ряд інших питань, які пов'язані з запуском сесії.