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Зеленський назвав окуповані Крим і Донбас екологічними бомбами

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Глазго, Понеділок 01 листопада 2021 18:10
Зеленський назвав окуповані Крим і Донбас екологічними бомбами Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Російська окупація українського Криму та частини Донбасу перетворила ці території на екологічні бомби. На думку президента України Володимира Зеленського, це спільна загроза для всього світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його промову на кліматичній конференції ООН в Глазго.

"Ви знаєте, в 1994 році Україна отримала гарантії безпеки, які, на жаль, не були виконані, а планета отримала дві екобомби в центрі Європи - окуповані Крим і частина нашого українського Донбасу. Півострів Крим з унікальною флорою і фауною став військово-морською базою Російської Федерації. А на частині Донбасу - затоплення шахт, деградація ґрунтів і нестача питної води. І все це зараз, це спільна загроза для всього світу", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні проходить кліматичний саміт в Глазго за участю світових лідерів.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш вже заявив, що минулі з моменту укладення Паризьких угод по клімату шість останніх років стали найспекотнішими в історії спостережень, а залежність від викопних видів палива "штовхає людство в прірву".

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