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Зеленский допустил, что новым послом в США станет Умеров

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министр обороны Украины Рустем Умеров может возглавить посольство Украины в США. В таком случае будут необходимы большие перестановки в Кабмине.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

Глава украинского государства подтвердил, что он сменит посла Украины в США. По словам Зеленского, он благодарен за работу Оксане Маркаровой и уже обсудил с ней возможности дальнейшей госслужбы. 

Президент уточнил, что хотел бы, чтобы Маркарова продолжила работать в Украине. Но окончательное решение зависит от нее самой. 

"Что касается нового посла и Кабинета министров. Я скажу откровенно: если я решу, и это будет в ближайшее время, что представлять Украину в США, то есть ключевым нашим послом, будет министр обороны Рустем Умеров, это, безусловно, повлияет на серьезные перестановки в правительстве Украины, понятно почему", - добавил он.

Зеленский обратил внимание, что весь украинский бюджет сейчас - "это война" и от Министерства обороны очень много чего зависит. 

Как уточнил глава государства, в этом контексте Украине очень важно усиливать отношения с США и "не потерять момент". 

"Поэтому нужно, чтобы человек был сильным и был в контексте самого главного, а это усиление Украины, прежде всего оружие. Потому одна из моих идей, что это может быть министр обороны Украины. И это имеет большое влияние на правительство", - рассказал Зеленский. 

Также глава государства добавил, что Украина "должна быть быстрой" для победы в борьбе за независимость. Поэтому "необходимо думать о сокращении институтов". 

Смена посла в США

Напомним, 7 июля источник сообщил РБК-Украина, что президент Украины Владимир Зеленский планирует сменить посла в США.

По информации собеседника, глава государства может назначить на такую должность министра обороны Рустема Умерова. Рассматривалась также кандидатура премьера Дениса Шмыгаля.

Уже 8 июля источники рассказали РБК-Украина, что Зеленский обсудил с послом Украины в США Оксаной Маркаровой ее отставку.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиРустем УмеровВойна в Украине