Зеленский: прекращение ударов по энергетике не поддерживает лично Путин

По словам главы государства, российская сторона не изъявила желания договариваться о так называемом энергетическом перемирии. В ходе встречи в Абу-Даби представители РФ объяснили, что не имеют мандата на принятие такого решения.

В то же время, другие возможные договоренности о прекращении огня также не обсуждались подробно. Россияне заявили украинской команде: "Решайте это с (российским диктатором Владимиром - ред.) Путиным".

"На что наша команда сказала: "Мы же для этого и предлагали: если у вас все решает Путин, тогда давайте встречу лидеров", – рассказал Зеленский.

В итоге стороны договорились, что американская команда отправится в Путин, чтобы обсудить этот вопрос.

"На сегодняшний день есть то, что есть. Прекращение огня не поддерживает лично Путин", - подытожил глава государства.