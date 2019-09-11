Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів п'яти країн

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Естонії, Франції, Австрії, Голландії і Великобританії. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Повідомляється, президент України зустрівся з послами Каймо Кууском (Естонія), Етьєном де Понсена (Франція), Гернотом Пфандлерой (Австрія), Иоганнесом Германном Адрианусом де Молої (Голландія) і Меліндою Сіммонс (Великобританія).

Під час зустрічі Зеленський подякував послів за підтримку України на міжнародній арені та допомогу у проведенні реформ. Зокрема, президент висловив надію на активізацію торговельно-економічного співробітництва з Естонією. Також Зеленський зазначив роль Франції в рамках нормандського формату. Австрію подякував за підтримку суверенітету України і допомоги у подоланні наслідків російської агресії. З послом Голландії обговорив ситуація з безпекою на Донбасі, а також подякував Нідерланди за готовність притягти до відповідальності винуватців аварії літака Boeing-777 Malaysia Airlines. Великобританії висловив подяку за допомогу в проведенні реформ і зміцнення оборонної здатності України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в березні Міністерство закордонних справ прийняв вірчі грамоти від послів Польщі , Аргентины.