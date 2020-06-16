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Зеленський про примусову вакцинацію: є обов'язок не шкодити здоров'ю інших

Новини » Коронавірус     16.06.2020 - 15:08
Зеленський про примусову вакцинацію: є обов'язок не шкодити здоров'ю інших
Фото: вакцина (РБК-Україна)

Президент заявив, що обов'язкова вакцинація прописана в українському законодавстві

Президент України Володимир Зеленський заявив, обов'язкова вакцинація у разі спалахів вірусних інфекцій прописана в українському законодавстві. Так він відповів на електронну петицію з проханням не допустити примусового тестування та вакцинацій.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Президент зазначив, що основи законодавства України про охорону здоров'я включають обов'язок людей не тільки піклуватися про своє здоров'я та здоров'я дітей, але й не шкодити здоров'ю інших, а також проходити профілактичні медичні огляди та робити щеплення.

"Для запобігання поширенню інших інфекційних захворювань обов'язковим профілактичним щепленням підлягають працівники окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та (або) поширення ними інфекційних хвороб", - йдеться у відповіді на петицію.

Крім того, Зеленський зазначив, що Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що відмова від вакцинації однією з глобальних загроз людству.

"У 2019 році Всесвітня організація охорони здоров'я вперше внесла в щорічний список глобальних загроз людству відмову від вакцинації. У 2020 році світ зіткнувся з черговою глобальною загрозою - спалахом коронавірусу COVID-19, запобігання розповсюдження якого нині залишається пріоритетом для всього світу", - зазначив він.

Автор петиції, Сергій Гула, закликав главу держави не допустити порушення законодавства через примусове тестування і вакцинацію.

"Чинне законодавство передбачає виключно згоду пацієнта на будь-яке медичне втручання. А тому просимо не допустити можливості примусового тестування або вакцинації громадян України, незважаючи на ті чи інші карантинні заходи, забезпечивши їх природне право на особисту недоторканність та повагу до гідності особи", - йдеться в петиції.

Нагадаємо, раніше Зеленський розпорядився посилити переговори про купівлю вакцини від коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що зараз у світі розробляється понад 130 потенційних вакцин проти коронавірусу.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Володимир ЗеленськийвакцинацияПетиціяКоронавірус
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