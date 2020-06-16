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Зеленський наказав посилити переговори щодо купівлі вакцини від коронавірусу

Новини » Коронавірус     16.06.2020 - 14:35
Зеленський наказав посилити переговори щодо купівлі вакцини від коронавірусу
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Вакцина від COVID-19 ще не створена, але Україна розраховує придбати її як тільки та з’явиться

Президент Володимир Зеленський наказав посилити міжнародні перемовини щодо придбання вакцини від коронавірусу. Глава держави доручив уважно стежити за робробками майбутньої вакцини.

Про це повідомили у Офісі президента.

Відповідне доручення Зеленський озвучив під час селекторної наради щодо запобігання поширенню коронавірусу за участі прем’єр-міністра.

"Україна має отримати доступ до вакцини нарівні з іншими країнами, щойно вона буде виготовлена. У нас хороші відносини з Європейським союзом. Будь ласка, уважно стежте за розробками вакцини проти коронавірусу та тримайте Україну високо на порядку денному", - зазначив Зеленський.

Наразі у світі розробляється понад 130 потенційних вакцин проти коронавірусу.

Одна з найбільш ймовірних кандидатів - вакцина, яка розробляється Британською фармацевтичною компанією AstraZeneca, фармгігант обіцяє створити перші 30 млн доз вже у вересні.

Також повідомлялося, що майбутня вакцина повинна бути дешевою і максимально доступною для всіх країн.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Вакцина
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