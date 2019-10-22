Зеленський бере участь в інтронізації нового імператора Японії

Президент України Володимир Зеленський у рамках візиту до Японії бере участь в інтронізації японського імператора Нарухіто. Про це повідомляє Офіс президента, який транслює церемонію на сторінці у Facebook.

Зазначається, що Володимир Зеленський став першим українським президентом, запрошеним на церемонію. На церемонії він присутній з першою леді.

"Інтронізація Нарухіто - це сьогодні одна з головних світових подій. До Токіо з‘їхалося понад дві тисячі гостей з понад 180 країн", - зазначено в повідомленні.

З новим імператором у Японії почалася нова ера "рейва", що перекладається як "гарна гармонія". Нарухіто зійде на 6,5-метровий трон. Остання інтронізація японського імператора відбулася 30 років тому.

Нагадаємо, у рамках першого дня візиту до Токіо президент Володимир Зеленський заявив про необхідність продовження розгляду питання Японією щодо безвізового режиму для українців. Президент наголосив, що це є необхідно, особливо напередодні Олімпійських ігор-2020.