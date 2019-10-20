Зеленський візьме участь у церемонії інтронізації імператора Японії

Президент України Володимир Зеленський 21-24 жовтня поїде з робочим візитом у Японію, де візьме участь у церемонії інтронізації (зведення на престол) імператора Японії Нарухіто. Про це повідомили в Офісі президента.

Зеленський також проведе зустріч з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе, керівниками обох палат місцевого парламенту, членами японської парламентської асоціації дружби з Україною, керівництвом Японського агентства міжнародного розвитку та Японської асоціації нової економіки, представниками японського бізнесу.

Також під час візиту Зеленський зустрінеться з лідерами інших країн.

Нагадаємо, Зеленський у понеділок, 23 вересня, зовершил візит у Сполучені Штати Америки для участі в Генеральній асамблеї ООН.

президент України відвідав з робочим візитом Канаду. Робочий візит глави держави відбувся з 1 по 3 червня.В ході візиту президент України взяв участь у міжнародній Конференції з підтримки реформ в Україні.

Також були заплановані зустрічі з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, міністром закордонних справ Христей Фріланд, членами канадського парламенту і представниками ділових кіл.