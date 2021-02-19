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Форум "Україна 30": оголошено теми наступних зустрічей

Новость на русском → Україна, П'ятниця 19 лютого 2021 15:25
Форум "Україна 30": оголошено теми наступних зустрічей Фото (прес-служба форуму)
Автор: РБК-Україна

22-24 лютого на Всеукраїнському форумі "Україна 30"обговорюватимуть питання відновлення наявної інфраструктури та розбудови нової.

Про це повідомляє прес-служба форуму у Facebook.

Зазначається, що серед іншого учасники заходу обговорюватимуть продовження національного проекту "Велике будівництво", фінансування довгострокових проектів та роль міжнародних партнерів в цьому процесі.

Спікерами виступлять представники Офісу Президента, Кабінету Міністрів, Верховної Ради, експерти, громадські діячі та члени міжнародних організацій.

"Розвиток інфраструктури вигідний всім, як бізнесу, так і громадянам, і економіці в цілому. Бізнесу він може допомогти знизити постійні витрати на виробництві, людям - отримати покращенні інфраструктурні послуги, нові школи, лікарні, дитсадочки; економіці - виробити більше товарів та послуг при незмінному рівні витрат, і це сприяє економічному зростанню", - йдеться в повідомленні.

Прямі трансляції проходитимуть Youtube-каналі форуму.

Зазначимо, всеукраїнський форум присвячений прийдешній 30-й річниці незалежності України. На ньому обговорюють питання та проблеми України на сучасному етапі. Участь в ньому беруть як українські посадовці, політики, бізнесмени, так і міжнародні експерти.

Як повідомляло РБК-Україна, цього тижня, 15-17 лютого, в рамках форуму обговорювали питання тарифів на комунальні послуги.

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