Форум "Україна 30": оголошено теми наступних зустрічей

Про це повідомляє прес-служба форуму у Facebook .

Зазначається, що серед іншого учасники заходу обговорюватимуть продовження національного проекту "Велике будівництво", фінансування довгострокових проектів та роль міжнародних партнерів в цьому процесі.

Спікерами виступлять представники Офісу Президента, Кабінету Міністрів, Верховної Ради, експерти, громадські діячі та члени міжнародних організацій.

"Розвиток інфраструктури вигідний всім, як бізнесу, так і громадянам, і економіці в цілому. Бізнесу він може допомогти знизити постійні витрати на виробництві, людям - отримати покращенні інфраструктурні послуги, нові школи, лікарні, дитсадочки; економіці - виробити більше товарів та послуг при незмінному рівні витрат, і це сприяє економічному зростанню", - йдеться в повідомленні.

Прямі трансляції проходитимуть Youtube-каналі форуму.

Зазначимо, всеукраїнський форум присвячений прийдешній 30-й річниці незалежності України. На ньому обговорюють питання та проблеми України на сучасному етапі. Участь в ньому беруть як українські посадовці, політики, бізнесмени, так і міжнародні експерти.