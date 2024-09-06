RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский прилетел в Италию: какая повестка дня визита

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 6 сентября, прибыл в Черноббио, Италия. Там он поучаствует в экономическом форуме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai News.

Во время форума Зеленский выступит на панельной дискуссии под названием "Русская агрессия против Украины". Также 7 сентября у Зеленского запланирована встреча с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

Следует отметить, что свойвизит в Италию Зеленский анонсировал перед поездкой в Германию, где принял участие в заседании в формате "Рамштайн".

Помощь Украине от Италии

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что Италия предоставила Украине 8 пакетов военной помощи, включающих зенитные ракеты, артиллерийские орудия, бронетехника и боеприпасы. Кроме этого итальянские инструкторы учат украинских военных использовать западное оружие.

Ранее сообщалось, что Италия передаст SAMP/T Украине в рамках нового пакета помощи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийИталияВиктор Орбан