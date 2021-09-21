RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський запросить ООН взяти участь у Кримській платформі, - Никифоров

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський обговорить з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем участь організації в Кримській платформі. Також планується торкнутися питання посилення ролі ООН у підтримці територіальної цілісності країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника глави держави Сергія Никифорова, якого цитує Офіс президента.

"На Кримській платформі були представники від ЄС, від НАТО, а представника від ООН не було. Кримська платформа і її підсумкова Декларація засновані на резолюціях ООН", - зазначив Никифоров.

За його словами, Зеленський планує обговорити посилення ролі ООН у підтримці територіальної цілісності України, в тому числі через участь організації в Кримській платформі.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав причини, за якими ООН проігнорувала саміт Кримської платформи 23 серпня.

Зазначимо, Україна планує на 76-й Генасамблеї ООН скликати дебати щодо ситуації в Криму і на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийООНКримська платформа