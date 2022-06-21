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Зеленський запросив прем'єра Ірландії вперше відвідати Україну

Фото: прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін (valtioneuvosto.fi)
Автор: Ілона Свиридова

Президент України Володимир Зеленський запросив ірландського прем'єра Міхола Мартіна відвідати країну з першим в історії візитом на найвищому рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тwitter президент.

"Провів розмову з Міхолом Мартіном напередодні історичного засідання Європейської ради. Подякував за активну підтримку Ірландією європейських прагнень України та статусу кандидата на членство в ЄС. Запросив відвідати Україну з першим в історії двосторонніх відносин візитом", - зазначив Зеленський.

Зазначимо, сьогодні український президент провів низку переговорів з європейськими лідерами. Зокрема, у розмові з угорським прем'єром Віктором Орбаном він також запросив його відвідати Україну.

Крім того, він обговорив можливі підсумки саміту НАТО з прем'єром Іспанії Педро Санчесом.

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Володимир ЗеленськийІрландія