Зеленський обговорив з прем'єром Іспанії можливі підсумки саміту НАТО
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Під час переговорів сторони обговорили можливі результати саміту НАТО в Мадриді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Twitter.
"Подякував за схвалення рішення Єврокомісії про статус кандидата для України. Обговорили можливі результати саміту НАТО в Мадриді", - розповів Зеленський за підсумками розмови.
Також президент зазначив, що вони з головою іспанського уряду порушили тему можливі рішень продовольчої кризи, яка наближається через блокаду українських портів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що до порту на північному заході Іспанії прибуло судно з 18 тисячами тонн української кукурудзи. Судно йшло новим маршрутом через Балтійське море.
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