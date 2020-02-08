Зеленський запросив Папу Франциска в Україну

У Ватикані під час аудієнції президент України Володимир Зеленський запросив в Україну Папу Римського Франциска. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Зеленський повідомив, що звернувся до Папи Франциску з проханням допомогти зі звільненням українців, які перебувають на Донбасі, в Криму та Росії. Також вони обговорили гуманітарні ініціативи для допомоги дітям та захисту навколишнього середовища.

"Безмежно вдячний Його Святості за ініціативу "Тато для України", яка допомогла 900 тисячам українців, постраждалих у Донбасі", - підкреслив Зеленський.

Також він додав, що українські церкви відіграють надзвичайно важливу роль у поширенні правди і розвитку суспільства.

Зеленський повідомив, що Його Святість Тата Франциска дуже чекають в Україні, де він надзвичайно велику підтримку і довіру.

"Я його запросив в Україну. Я впевнений, що він буде в Україні - не тільки в столиці. Я сказав, що для того, щоб до кінця зрозуміти, що у нас відбувається на сході, треба їхати на схід", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Володимир Зеленський про час зустрічі з Папою Римським Франциском попросив допомогти зі звільненням українців, які перебувають у полоні на Донбасі, в Криму і в Росії.

Раніше Володимир Зеленський на зустрічі з прем'єром Італії Джузеппе Конте попросив закрити офіси самопроголошених республік Донбасу", а також підняв питання колишнього нацгвардійця Віталія Марківа.