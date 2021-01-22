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Кримська платформа і безвіз: Шмигаль поговорив з віцепрем'єром Канади Фріланд

Київ, П'ятниця 22 січня 2021 20:40
Кримська платформа і безвіз: Шмигаль поговорив з віцепрем'єром Канади Фріланд
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів телефонну розмову з віце-прем'єр міністром і міністром фінансів Канади Христей Фріланд. Обговорювали різні питання співробітництва країн.

Про це повідомляє Кабінет міністрів України.

У розмові обговорювали розвиток економічного співробітництва, в рамках якого може бути розширено угоду про вільну торгівлю на сфери інвестицій та послуг.

Шмигаль також висловив зацікавленість України в лібералізації візового режиму, заявивши про готовність прийняти канадських експертів для оцінки готовності країни критеріям для лібералізації.

Також Шмигаль запросив Канаду включитися в роботу Кримської платформи, а також на святкування 30-річчя незалежності України 24 серпня.

Раніше глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль розповів про створення фондового ринку в Україні. Вже на наступному тижні очікується підписання меморандуму про його створення.

Також Міністерство соціальної політики підготувало проект постанови щодо компенсації споживачам, які встановили електроопалення. Через подорожчання електроенергії із спеціального фонду держбюджету виділять 1,4 млрд гривень.

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