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Зеленський про відсутність контактів з Байденом: ніхто не відчуває напруги

Новость на русском → Київ, Середа 03 березня 2021 13:23
Зеленський про відсутність контактів з Байденом: ніхто не відчуває напруги Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський не відчуває напруги у відносинах з США, незважаючи на відсутність прямих контактів з президентом Джо Байденом. А контакти на рівні зовнішньополітичних відомств говорять про взаємодію стратегічних партнерів.

Про це він заявили на спільному брифінгу з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

"Контакт з адміністрацією президента США був у міністра закордонних справ... Я знаю детальний зміст цієї розмови. Напруги ніхто ніякої не відчуває, навпаки, відчуваємо підтримку нашого стратегічного партнера. Поки що так", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що відомство готує телефонну розмову Зеленського з Байденом.

"... взаємодію вже налагоджено. І одне з питань, над яким ми активно працюємо - це організація телефонної розмови між президентами Зеленським і Байденом", - сказав він.

Зазначимо, що після вступу на посаду президента Байден вже провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої згадував війну в Україні. Однак прямих контактів між лідерами США та України досі не було.

Крім того, Україна сподівається на участь Байдена в саміті Кримської платформи.

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