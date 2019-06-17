Зеленський прибув на зустріч з президентом Франції

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з офіційним візитом у Парижі, у понеділок, 17 червня, прибув на зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Франції в Україні Ізабель Дюмон у Twitter.

Зустріч відбувається у Єлисейському палаці в Парижі, де його зустрічали з військовими почестями, після чого лідери двох країн відправились на переговори.

Також на 17:30 запланована спільна прес-конференція президентів двох країн.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Зеленський сьогодні відвідає Францію. Президент Зеленський сьогодні прибуде до Франції, де зустрінеться з главою країни Еммануелем Макроном, очільником парламенту та представниками бізнесу, також у вівторок, 18 червня, український президент здійснить аналогічний візит до Німеччини.

Нагадаємо, що Зеленський заявив, що вважає законним своє рішення про розпуск Верховної ради та призначення позачергових виборів. На думку Зеленського, його рішення розпустити парламент було законним та відповідало запиту суспільства.