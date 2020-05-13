Зеленський прибув до Ради та закликав підтримати закон про банки

Президент України Володимир Зеленський бере участь у позачерговому засіданні Верховної ради 13 травня. Про це оголосив спікер парламенту Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, нардепи приступили до розгляду антиколомойського закону про банки у другому читанні. Перед цим глава держави звернувся до парламентаріїв з проханням підтримати закон.

"Я звертаюся до вас з повагою і хочу, щоб ви підтримали цей законопроект, який повинен захистити українську економіку... і допомогти Україні саме зараз", - сказав президент.

Нагадаємо, раніше профільний фінансовий комітет Ради рекомендував парламенту схвалити документ у другому читанні.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада України схвалила спеціальну процедуру розгляду банківського законопроекту, необхідного для отримання траншу Міжнародного валютного фонду. Спецпроцедурою підтримали 255 парламентаріїв.

Варто відзначити, Разумков відзначав, що не може погодитися з певними нормами, які прописані в законопроекті про банки. Спікер ВР зазначив, що нардепи від парламентських фракцій і груп, які не від "Слуги народу", вже заявили про намір звертатися в Конституційний суд, якщо закон про банки буде прийнятий.