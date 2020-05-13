Рада сьогодні розгляне понад 20 питань, включаючи закон про банки

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи заслухають Кабмін і Смолія

Сьогодні, 13 травня, відбудеться позачергове засідання Верховної ради. Про це повідомляє прес-служба парламенту.

Зокрема, ВР планує схвалити звільнення заробітних плат медиків від оподаткування, банківський законопроект, проект закону про оборонні закупівлі, а також удосконалення процедури призначення і звільнення членів Кабінету міністрів.

Парламентарі розглянуть 22 законопроекти:

про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) (реєстр. № 3329-д);

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності (реєстр. № 2571-д);

про внесення змін до ЗУ "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (щодо усунення дискримінації за колом платників) (реєстр. № 2166);

про оборонні закупівлі (реєстр. № 2398-д);

про внесення змін до Регламенту ВРУ щодо особливої процедури розгляду законопроектів у другому читанні (реєстр. № 3415);

про внесення змін до Регламенту ВРУ щодо оптимізації процедури розгляду законопроектів у другому читанні (реєстр. № 3313, 3313-1);

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку призначення та звільнення з посад членів Кабінету міністрів України (реєстр. № 3195);

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі (реєстр. № 2679);

про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів для запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (реєстр. № 3383);

про внесення змін до ЗУ "Про судоустрій і статус суддів" щодо відрядження суддів у порядку тимчасового переведення судді до іншого суду (реєстр. № 2823);

про внесення змін до статті 188-19 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за невиконання законних вимог народного депутата України, Рахункової палати, члена Рахункової палати (реєстр. № 3354);

про управління побутовими та іншими відходами (реєстр. № 2207, 2207-1, 2207-2);

про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж) (реєстр. № 2654);

про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" (реєстр. № 3314);

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правових засад діяльності Національної гвардії України (реєстр. № 3105);

про внесення змін до Господарського кодексу України (щодо недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19) (реєстр. № 3297);

про внесення змін до ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" (щодо надання права безоплатної реєстрації особам з інвалідністю та особам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС) (реєстр. № 2030);

про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства (щодо недопущення зловживань у сфері банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) (реєстр. № 3322);

про внесення змін до ЗУ "Про запобігання корупції" щодо уточнення переліку суб'єктів декларування (реєстр. № 3355, 3355-1);

про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві (реєстр. № 3205, 3205-1);

про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) (реєстр. № 3377);

про внесення змін до деяких законодавчих актів України (реєстр. № 2494).

Крім того, депутати ВР розглянуть проект постанови №3431 про звернення ВР до національних парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей з нагоди відзначення 75-ї річниці завершення Другої світової війни 1939-1945 років, а також постанову №3434 про організацію роботи Верховної ради.

Також відбудеться година запитань до уряду та доповідь глави Національного банку Якова Смолія про діяльність НБУ.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що наступне позачергове засідання Верховної ради відбудеться у середу, 13 травня.

Як писало РБК-Україна, профільний комітет парламенту підтримав проект постанови, згідно з яким з 18 травня Верховна рада повертається до звичайного режиму роботи.