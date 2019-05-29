Зеленський прибув у Львівську область

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом у Львівську область, де внаслідок обвалу породи на шахті "Лісова" загинули гірники. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Адміністрації президента у Twitter.

Зазначається, що відразу по приїзду в Львівську область Зеленський вирушив на шахту "Лісова".

Інших подробиць візиту президента в АП не повідомляють.

Нагадаємо, раніше в Адміністрації президента повідомили, що Зеленський вилетів у Львівську область, щоб відвідати шахту "Лісова" державної компанії "Львіввугілля", на якій в результаті обвалу загинули 2 людини.

Як відомо, 29 травня близько 04:00 в поліцію надійшло повідомлення про те, що на шахті "Лісова" у Сокальському районі стався обвал породи, внаслідок чого під завалом опинилися двоє гірників. В ході рятувальної операції на поверхню підняли тіла без ознак життя.

Особи загиблих встановлені - ними виявилися двоє жителів Сокальського району 1971 по 1997 років народження. За даним фактом порушено кримінальну виробництво за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.