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Зеленський анонсував "важливу зустріч" з Меркель щодо будівництва "Північного потоку-2"

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Середа 07 липня 2021 11:28
Зеленський анонсував "важливу зустріч" з Меркель щодо будівництва "Північного потоку-2" Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готується важлива зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Вона стосуватиметься енергетичної безпеки, зокрема, будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідмляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на прес-конференції у Вільнюсі.

Зеленський наголосив, що країни ЄС розділилися у питанні "Північного потоку-2".

"З пані Меркель буде важлива зустріч щодо енергетичної безпеки, не тільки України, а й Європи. Слава Богу, що поки що Європа цих загроз не відчуває", - сказав президент.

Він наголосив, що європейським країнам важко знайти баланс між безпекою та економікою.

"Північний потік-2 - це такий лакмусовий папірець, який показує, що пріоритетніше для країн. Питання ПП-2 - глобальне. Розділяти питання ПП-2 і безпеки ми не будемо, ми не продаємо українців і не продаємо життя наших людей", - сказав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Зеленський відвідає Німеччину з робочим візитом 12 липня.

Нагадаємо, раніше Меркель заявила про необхідність діалогу з президентом Росії Володимиром Путіним.

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Володимир Зеленський Ангела Меркель Північний потік-2
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