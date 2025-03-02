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Зеленский прибыл на встречу с королем Чарльзом III

Фото: Зеленский встречается с королем Чарльзом в Сандрингеме (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на встречу с королем Великобритании Чарльзом III. Она состоится в Сандрингемском дворце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews.

По информации издания, около 17:25 по местному времени над Сандрингемским дворцом пролетел и приземлился военный вертолет. На нем, как отмечается, и прибыл Зеленский.

Местные жители, некоторые с украинскими флагами, собрались возле поместья, чтобы увидеть прибытие Зеленского к королю.

Сандрингемский дворец

Напомним, Сандрингемский дворец - это частная усадьба королевской семьи Великобритании. Он расположен возле деревни Сандрингем в графстве Норфолк.

Известно, что Сандрингем - любимое место членов британской королевской семьи, где они проводят зимние каникулы. В этой резиденции любила встречать Рождество покойная королева Елизавета II.

Встреча Зеленского с королем

Напомним, ранее у Зеленского анонсировали встречу с королем Чарльзом III Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров подтвердил, что Владимир Зеленский находится в Лондоне и планирует встретиться не только с премьером Великобритании Киром Стармером, но и с королем.

 

Саммит европейских лидеров

Также напомним, что сегодня состоялся саммит в Лондоне, посвященный Украине. В нем примут участие лидеры более 10 государств, а также руководство ЕС и НАТО.

Главными темами саммита стали:

укрепление позиций Украины сейчас - включая постоянную военную помощь и усиление экономического давления на Россию;

необходимость прочного и долгосрочного соглашения, которое обеспечит устойчивый мир в Украине и гарантирует способность страны сдерживать и защищаться от возможных будущих нападений со стороны России;

следующие шаги в разработке надежных гарантий безопасности.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийЧарльз III