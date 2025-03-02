Зеленский прибыл на встречу с королем Чарльзом III

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на встречу с королем Великобритании Чарльзом III. Она состоится в Сандрингемском дворце.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews.
По информации издания, около 17:25 по местному времени над Сандрингемским дворцом пролетел и приземлился военный вертолет. На нем, как отмечается, и прибыл Зеленский.
Местные жители, некоторые с украинскими флагами, собрались возле поместья, чтобы увидеть прибытие Зеленского к королю.
Напомним, Сандрингемский дворец - это частная усадьба королевской семьи Великобритании. Он расположен возле деревни Сандрингем в графстве Норфолк.
Известно, что Сандрингем - любимое место членов британской королевской семьи, где они проводят зимние каникулы. В этой резиденции любила встречать Рождество покойная королева Елизавета II.
Напомним, ранее у Зеленского анонсировали встречу с королем Чарльзом III Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров подтвердил, что Владимир Зеленский находится в Лондоне и планирует встретиться не только с премьером Великобритании Киром Стармером, но и с королем.
Также напомним, что сегодня состоялся саммит в Лондоне, посвященный Украине. В нем примут участие лидеры более 10 государств, а также руководство ЕС и НАТО.
Главными темами саммита стали:
укрепление позиций Украины сейчас - включая постоянную военную помощь и усиление экономического давления на Россию;
необходимость прочного и долгосрочного соглашения, которое обеспечит устойчивый мир в Украине и гарантирует способность страны сдерживать и защищаться от возможных будущих нападений со стороны России;
следующие шаги в разработке надежных гарантий безопасности.
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