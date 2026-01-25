RU

Зеленский прибыл в Вильнюс: программа визита президента: программа визита президента

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыли в Литву для участия в официальных мероприятиях по случаю годовщины Январского восстания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря президента Сергея Никифирова.

В рамках визита запланированы переговоры главы государства с президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Польши Каролем Навроцким в формате Люблинского треугольника.

Также состоится отдельная встреча президента и первой леди Украины с президентом и первой леди Литвы.

Согласно программе визита, встреча президентов Украины, Литвы и Польши запланирована на 15:20. В 17:00 состоится совместная пресс-конференция лидеров.

Январское восстание - это национально-освободительное восстание 1863-1864 годов против власти Российской империи, которое охватило территории современных Польши, Литвы, Беларуси и части Украины.

Оно вспыхнуло после очередных репрессий со стороны царской власти и попыток принудительной мобилизации, став ответом на ограничение прав, русификацию и отсутствие автономии. Восстание носило партизанский характер и объединило различные общественные слои - от шляхты до крестьян и интеллигенции.

Хотя Январское восстание было жестоко подавлено, а его участники подверглись казням, ссылке и конфискации имущества, оно стало символом борьбы за свободу и национальное достоинство народов региона.

 

Люблинский треугольник

Люблинский треугольник основали в 2020 году как формат трехстороннего сотрудничества между Литвой, Польшей и Украиной для углубления регионального сотрудничества в сфере безопасности, экономической и социально-гуманитарной сферах.

Напомним, в 2023 году во Львове президент Украины Владимир Зеленский встретился с тогдашним президентами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой.

Лидеры трех государств подписали совместную декларацию президентов Люблинского треугольника.

