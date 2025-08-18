Зеленский прибыл в Вашингтон: мир должен быть длительным, не так как годы назад

Зеленский подчеркнул, что "мы все одинаково хотим быстро и надежно закончить эту войну" и что мир должен быть длительным.

"Не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть нашего Востока - часть Донбасса, а Путин использовал это просто как плацдарм для нового нападения. Или когда Украине дали якобы "гарантии безопасности" в 1994 году, но это не сработало", - отметил президент.

По мнению главы государства, Украине не следовало отдавать россиянам Крым в 2014 году, "так же, как после 2022 года украинцы не отдали Киев, Одессу, Харьков".

Он отметил, что сейчас Силы обороны имеют успехи в Донецкой и Сумской областях. И убежден, что "мы защитим Украину, действенно гарантируем безопасность, и наш народ всегда будет благодарен Президенту Трампу, всем в Америке, каждому партнеру, за поддержку и неоценимую помощь".

"Россия должна закончить эту войну, которую сама же и начала. И я надеюсь, что наша общая сила с Америкой, с нашими европейскими друзьями, принудит Россию к настоящему миру", - отметил Зеленский.