"Прибыл в Швейцарию на глобальный саммит мира. Впереди два дня активной работы со странами со всех уголков мира, с разными народами, которые, однако, объединены общей целью - приблизить справедливый и длительный мир для Украины", - написал президент.

По словам Зеленского, саммит мира позволит сделать конкретные шаги в:

ядерной и продовольственной безопасности;

возвращении военнопленных и всех депортированных врагом лиц, в том числе и детей.

Всего участие в заседании примут около 100 стран и международных организаций.

"Как ответственное мировое большинство, вместе мы должны приложить все усилия, чтобы положить конец войнам, агрессиям и колониальной оккупации и исключить их повторение. Уверен, что все люди мира хотят справедливого мира и уважения к каждой нации", - добавил он.

Зеленский отметил, что во время саммита мира каждая страна и организация смогут продемонстрировать свое лидерство в достижении общих целей, что позволит приблизить мир и восстановить полную силу Устава Организации Объединенных Наций (ООН).

Саммит мира

С 15 по 16 июня в Швейцарии будет проходить саммит мира касаемо полномасштабной войны в Украине. Участники заседания будут обсуждать украинскую формулу мира, которая, в свою очередь, должна приблизить завершение войны на справедливых условиях.

Российскую Федерацию не приглашали на саммит, впрочем, террористам могут позволить принять участие в следующих заседаниях. В том же числе на встрече не будет представлен Китай, поскольку его требованием было "равноправное участие" всех сторон войны. Как рассказывает Reuters, Пекин тем временем пытается продвигать собственный так называемый "мирный план" по Украине.

Подробнее о том, на какие результаты саммита рассчитывает Украина - в материале "Умеренный успех. Что Украина хочет получить от Саммита мира"