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Зеленский прибыл в Германию для участия в Конференции по восстановлению Украины

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию для участия в Конференции по восстановлению Украины. В ходе визита он проведет переговоры с канцлером Олафом Шольцом и немецкими лидерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

Отмечается, что Конференция объединит правительства, десять из которых - на уровне премьер-министров, а также компании и организации для помощи Украине.

"В условиях российского воздушного террора срочные решения для украинской энергетики будут нашим основным приоритетом", - сообщил президент.

Зеленский добавил, что с Олафом Шольцем он будет говорить о дальнейшей оборонной поддержке, развитии украинской системы ПВО и совместном производстве вооружений.

"Скоординируем позиции накануне Саммита мира, саммита Европейского совета и саммита НАТО", - сказал глава государства.

Кроме того, Зеленский встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и президентом Бундестага Бербель Басом, а также посетит военную базу, где обучаются украинские военные.

Сотрудничество Германии с Украиной

С первых недель полномасштабного вторжения, Германия активно помогает Украине военной и гуманитарной помощью.

На днях в Германии призвали создать специальный фонд для восстановления Украины.

Ранее немецкое правительство разрешило Вооруженным силам Украины наносить удары по территории России для защиты Харькова и области.

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