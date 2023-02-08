Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом во Францию. У него запланирована встреча с Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французское ТВ.

Также известно, что канцлер Германии Олаф Шольц уже прибыл в Елисейский дворец.

Самолет ВВС Великобритании с Зеленским на борту приземлился в аэропорту "Париж-Орли" в 22:45 по киевскому времени.

Напомним, сегодня Зеленский посетил Великобританию, где провел встречи с премьером Риши Сунаком и был удостоен аудиенции у короля Чарльза III. Детальнее о визите - в материале РБК-Украина.

Завтра, 9 февраля, президент примет участие в саммите лидеров ЕС в Брюсселе.

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