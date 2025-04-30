Зеленский может посетить Чехию 4 мая, - СМИ

Президент Чехии Петр Павел в воскресенье, 4 мая, может принять президента Украины Владимира Зеленского с необъявленным визитом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Seznam Zpravy и iDNES.cz.

В офисе чешского президента публично анонсировали, что в воскресенье его резиденция - Пражский град - будет закрыта для посетителей с 11:00 до 16:30 по местному времени. По информации СМИ, это может быть связано с запланированным визитом Зеленского в Чехию, но официально это не подтвердили ни в правительстве, ни в офисе президента страны. Как сообщило издание iDNES.cz, президент Украины приедет в Прагу с первой леди Еленой Зеленской и проведет встречи с Павелом, премьером Петром Фиалой и главой МИД Яном Липавским.