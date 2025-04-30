Зеленский может посетить Чехию 4 мая, - СМИ
Президент Чехии Петр Павел в воскресенье, 4 мая, может принять президента Украины Владимира Зеленского с необъявленным визитом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Seznam Zpravy и iDNES.cz.
В офисе чешского президента публично анонсировали, что в воскресенье его резиденция - Пражский град - будет закрыта для посетителей с 11:00 до 16:30 по местному времени.
По информации СМИ, это может быть связано с запланированным визитом Зеленского в Чехию, но официально это не подтвердили ни в правительстве, ни в офисе президента страны.
Как сообщило издание iDNES.cz, президент Украины приедет в Прагу с первой леди Еленой Зеленской и проведет встречи с Павелом, премьером Петром Фиалой и главой МИД Яном Липавским.
Помощь Украине от Чехии
Напомним, в прошлом году президент Чехии Петр Павел заявил о том, что его страна обнаружила 800 тысяч снарядов, которые можно приобрести для Украины. Глава государства уточнял, что снаряды можно доставить в течение нескольких недель, но для этого требуется финансирование.
Уже в июне 2024 года Чехия сообщила, что в Украину прибыла первая партии артиллерийских снарядов, закупленных по ее инициативе.
В общем недавно стало известно, что Чехия в рамках своей инициативы в этом году сможет предоставить Украине столько же боеприпасов, как и в 2024 году, а именно 1,5 млн единиц.
Как недавно сообщалось, в этом году Украина получила от Чехии уже почти 400 тысяч крупнокалиберных снарядов.
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