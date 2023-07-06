Зеленский прибыл в Болгарию

Зеленский приземлился в Софии правительственным самолетом в 12:04.

"Проведу обстоятельные переговоры с премьер-министром Николаем Денковым, встречусь с президентом Руменом Радевым, чиновниками, парламентариями, политиками, журналистами", - написал президент Украины.

Стороны обсудят оборонную поддержку, евроатлантическую интеграцию Украины, саммит НАТО, гарантии безопасности и реализация формулы мира.

Визит Зеленского в Болгарию

4 июля болгарские СМИ сообщили о возможном визите президента Украины в Болгарию. Его пригласило приехать новое правительство государства.

На следующий день визит Зеленского подтвердил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев и извинился из-за утечки информации в СМИ.

Отметим, что обычно о визитах президента Украины в другие страны не сообщают из-за возможных угроз.

В преддверии визита президента Украины в Софии ужесточили меры безопасности, вокруг правительственных зданий находится большое количество правоохранителей.

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