Зеленський і прем'єр Італії обговорили безпеку України і Донбас

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі провели телефонну розмову 14 грудня. Вони обговорили безпеку України та мирне врегулювання на Донбасі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.
"Провів плідну розмову з Маріо Драгі. Обмінялися думками про ситуацію з безпекою навколо України", - написав Зеленський.
За його словами, в ході бесіди обговорювалися кроки з ескалації ситуації на українсько-російському кордоні і мирне врегулювання конфлікту на Донбасі. Глава держави подякував Драгі за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.