Для передачі справи Шеремета в суд недостатньо доказів, - Рябошапка

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

Генпрокурор вважає, що необхідно зібрати додаткові докази

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що для передачі в суд справи про вбивство журналіста Павла Шеремета недостатньо доказів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю генпрокурора для "Інтерфакс-Україна".

За словами Рябошапки, слідству необхідно зібрати додаткові докази для того, щоб передати справу про вбивство Шеремета в суд.

"Мені здається, що на даний момент повинні бути зібрані додаткові докази, щоб справа могла бути передана до суду, оскільки зібраного обсягу доказів недостатньо", - заявив генпрокурор.

Генпрокурор наголосив, що розслідування не має зупинятися на повідомленні про підозру, а додаткові докази повинні збиратися і після даного етапу розслідування.

"Щоб зібрати додаткові докази, які підтверджують або спростовують провину цих людей - а ми повинні рухатися в обох напрямках - підготовлені письмові вказівки прокурорів слідству і відповідно встановлено терміни розслідування. Будемо стежити за виконанням цих вказівок", - зазначив Рябошапка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що слідчі планують звернутися до Офісу генпрокурора з проханням про продовження термінів досудового слідства у справі про вбивство Шеремета. Термін досудового розслідування завершується 12 лютого, проте його можуть продовжити до червня 2020 року.

Також РБК-Україна писало, що у справі про вбивство Шеремета проведуть додаткові розшукові дії. Слідство отримало вказівки щодо проведення додаткових слідчих дій в кримінальному провадженні, спрямованих на встановлення усіх обставин злочину.