ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський запропонував розробити муніципальний кодекс і підписав указ

Новость на русском → Київ, Четвер 25 лютого 2021 16:26
Зеленський запропонував розробити муніципальний кодекс і підписав указ Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський пропонує розробити муніципальний кодекс для розвитку регіонів. Він також підписав відповідний указ.

Про це заявив Зеленський на форумі розвитку громад і територій.

За його словами, першим глобальним питанням, на якому повинні зосередитися, - це розробка та написання муніципального кодексу України.

"Я знаю, що є різні бачення та моделі цього документа. Я думаю, нам вдасться розробити цей кодекс разом, який сприятиме розвитку окремих регіонів, але і зміцненню нашої унітарної України. Підписую указ", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський оголосив, що в Україні з'явиться конгрес місцевої влади при президенті. Він буде складатися з двох палат: палати місцевих влад і палати регіонів. І використовуватися як майданчик для обговорення місцевих проблем на найвищому рівні.

Крім того, Зеленський заявив про необхідність місцевих референдумів, а також доручив депутатам українського парламенту розробити і прийняти відповідний закон.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський наказ кодекс
NEWS
В Україні почалася COVID-вакцинація: де вже прищеплюють
В Україні почалася COVID-вакцинація: де вже прищеплюють
DAILY
Біг на місці. Що заважає переговорам з МВФ і чи є у влади план "Б"
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Біг на місці. Що заважає переговорам з МВФ і чи є у влади план "Б"