Зеленський запропонував Раді звільнити Баканова

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови .

При цьому нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк розповів, що звільнення Баканова буде розглянуте Радою вже на найближчому пленарному засіданні. Це питання стане першим пунктом порядку денного парламенту.

Сьогодні, 18 липня, Рада отримала проект постанови, яким пропонується звільнити з посади голови СБУ Івана Баканова. Його вже передали на розгляд керівництва парламенту.

Нагадаємо, вчора, 18 липня, стало відомо, що президент Володимир Зеленський усунув Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України та Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора.

Пізніше Зеленський заявив, що таке рішення було викликане виявленням зв'язків між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії.

Більше про причини усунення Баканова та Венедіктової можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна "За що Зеленський усунув Баканова та Венедіктову і що їм загрожує".