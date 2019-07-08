Зеленський запропонував Путіну новий формат переговорів

Президент Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну новий формат переговорів за участю лідера США Дональда Трампа. Про це він заявив у відеозверненні.

Зеленський пропонує Путіну провести переговори за участю президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Британії Терези Мей, канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона. За словами Зеленського, такі переговори можуть бути проведені в Мінську (Білорусь).

"Хочу звернутися до президента Росії Володимира Путіна. Треба поговорити? Треба, давайте. Обговоримо, чий Крим і кого там немає на Донбасі. Компанію для розмови пропоную таку: я, ви, президент США Дональд Трамп, прем'єр-міністр Британії Тереза Мей, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон. Місце? Думаю, Олександр Григорович Лукашенко з задоволенням прийме нас з вами в Мінську. Ми не міняємо і не відмовляємося ні від яких дипломатичних форматів. Ми пропонуємо поговорити, адже треба поговорити? Правда?", - заявив він.

Відзначимо, на даний момент для врегулювання конфлікту на Донбасі працює тристороння контактна група в Мінську, учасниками якої є Україна, ОБСЄ і Росія.

Крім того, питання врегулювання ситуації в Україні є темою переговорів в нормандському форматі (Україна, Франція, Німеччина, Росія).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський відреагував на наміри українського телеканалу NewsONE провести телеміст з російським каналом "Росія 1". За словами глави держави, такий телеміст є дешевим піаром перед виборами.

Відзначимо, намір провести телеміст вже прокоментували з РНБО. Зокрема, секретар РНБО Олександр Данилюк зазначив, що Україна повинна "реагувати впевнено, без зайвих емоцій і паніки".

Крім того, спікер парламенту закликав СБУ відреагувати на дії каналу, а Нацраду - позбавити NewsONE ліцензії.

Відзначимо, NewsOne пояснив рішення про проведення телемосту з Росією "важливістю діалогу між народами України і Росії".