Зеленський запропонував провести Саміт майбутнього ООН в Україні

Зеленський підкреслив, що Україна підтримує ідею генсека ООН Антоніу Гутерріша провести Саміт майбутнього. За його словами, для того, щоб вибудувати спільне майбутнє всього світу необхідно "залишити на звалищі історії агресію і колоніальні амбіції", які демонструє зараз Росія.

"Було б символічно провести цей саміт в Україні, в країні, де вирішується, чи буде майбутнє взагалі. Це питання вирішується також на Запорізькій АЕС, в наших морських портах, на Донбасі, в Криму", - заявив президент.

Він також знову заявив про необхідність російський військ з території Запорізької АЕС, оскільки територія станції зараз перетворена в зону бойових дій.