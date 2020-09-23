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Система дає збій: Зеленський розкритикував ООН

Київ, Середа 23 вересня 2020 22:48
Система дає збій: Зеленський розкритикував ООН
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський розкритикував Організацію Об'єднаних Націй. За словами глави держави, "система почала давати збій".

Таку заяву він зробив під час виступу в рамках Генеральної асамблеї ООН.

Зеленський порівняв ООН з програмним забезпеченням, яке атакують "баги" та "віруси".

"ООН стала програмним забезпеченням, яке вберегло світ від критичних помилок. Водночас маємо визнати, що система все частіше почала давати збій. Її атакують нові "баги" та "віруси", і протидія їм не завжди є ефективною. Я кажу про це як глава держави у якої у 21 столітті Росія анексувала Крим, держави, яка вже сьомий рік стримує її військову агресію на Донбасі", - наголосив він.

Президент також звернув увагу на необхідність змінити статут та механізми організації.

"Які б почуття були у засновників ООН, якби вони дізналися, що 75 років потому в центрі Європи йтиме війна... Чи змінили б вони щось у статуті та механізмах ООН, якби знали, що через 75 років внаслідок війни на Донбасі буде 14 тисяч загиблих та майже 1,5 млн людей втратять свої домівки", - додав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що збройний конфлікт на Донбасі та окупація Криму - це війна в Європі, а не лише в Україні.

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