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Нова Зеландія допоможе Британії навчати українських артилеристів

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Веллінгтон, Понеділок 23 травня 2022 11:44
Нова Зеландія допоможе Британії навчати українських артилеристів Фото: прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн (flickr.com/nato)
Автор: Валерія Поліщук

Нова Зеландія направить до Великобританії додатково 30 військовослужбовців сил оборони для підтримки підготовки Збройних сил України. Зокрема, вони навчатимуть українських солдатів використанню легкої гармати L-119.

Про це заявила прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Новозеландські військові перебуватимуть у Сполученому Королівстві До кінця липня.

Військовослужбовці, навчальні боєприпаси та надлишкове обладнання, включаючи системи прицілювання, будуть перевезені повітряним транспортом, координованим Великобританією.

Гармата L119 виробляється в США і призначена для підтримки піхотних підрозділів. Поводженню з нею планують навчити понад 200 українців.

Нагадаємо, раніше понад 200 українських військових завершили навчання поводженню з гаубицею M777, які Україні надали США.

Крім того, США вже розпочали додаткову підготовку наших бійців на своїх військових об'єктах у Німеччині.

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