Зеленський запропонував німецьким противникам санкцій проти РФ відвідати Донбас

Президент України Володимир Зеленський запропонував німецьким противникам санкцій проти Російської Федерації відвідати Донбас. Про це він сказав на брифінгу з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні.

Зеленський підкреслив, що санкції - "єдиний безкровний шлях до відновлення миру на континенті".

"Я знаю про заяви німецьких бізнесменів скасувати санкції, хочу звернутися до них. Ми не починали цю війну, але боремося за її завершення кожен день. Ми не хочемо, щоб від санкцій страждали наші європейські партнери, які вирішили стати поруч з нами... Але це єдиний безкровний шлях до відновлення миру на континенті, і він повинен бути пройденим до кінця... Тих, хто агітує за зняття санкцій, закликаю побувати на Донбасі і переконатися, скільки горя принесла українцям ця війна... Подивіться на Крим, який з туристичного краю перетворився на військовий табір", - зазначив глава української держави.

Нагадаємо, на саміті Європейського союзу, який відбудеться 20-21 червня, лідери країн ЄС виступлять проти спрощеної видачі паспортів РФ жителям окупованих районів Донбасу. Так, очікується також оголошення про продовження ще на півроку економічних санкцій проти РФ, введених з липня 2014 року.

Відзначимо, нинішній період санкцій завершується 31 липня 2019 року.

Як писало РБК-Україна раніше, міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив про необхідність продовження економічних санкцій проти Росії за окупацію Криму.